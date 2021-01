Incidente sul lavoro nel cantiere dell'ospedale Buzzi: operaio precipita al suolo, è grave

Incidente sul lavoro nel cantiere dell’ospedale Buzzi di Milano: un operaio di 62 anni è rimasto gravemente ferito nella mattinata di martedì 12 gennaio. I contorni della vicenda non sono ancora chiari ma secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo sia rovinato al suolo da una scala mentre si trovava a un'altezza di circa due metri.

Tutto è accaduto intorno alle 8.45 nel cantiere di via Lodovico Castelvetro, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni del 62enne sono subito apparse gravi, tanto he la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

L’operaio, stabilizzato dai soccorritori, è stato accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda, le sue condizioni sarebbero molto serie e la prognosi è riservata; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente, sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano che stanno effettuando i rilievi.