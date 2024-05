Uomo travolto da un muletto: gamba fratturata e dita amputate

Un uomo è stato investito da un muletto sul luogo di lavoro. È accaduto nella mattinata di venerdì 10 maggio, in una ditta di Settimo Milanese. La vittima, 68 anni, è stata portata in codice rosso all'ospedale di Legnano con gravi ferite.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 11. L'uomo si trovava all'interno della ditta Caimi di via Keplero 24 nell'area del comune che si chiama Villaggio Cavour e dove l'azienda ha il proprio centro di distribuzione. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'uomo è stato investito da un muletto in movimento che gli ha causato una frattura esposta alla tibia e al perone e l'amputazione di due dita del piede.

Inizialmente Areu ha inviato sul posto un'auto medica e un'ambulanza in codice giallo, ma giunti sul luogo dell'incidente le condizioni del 68enne sono apparse subito gravi. La vittima è stata portata in pronto soccorso in codice rosso. Nella ditta sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Settimo Milanese che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.