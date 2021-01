Milano, incidente sul lavoro: operaio inciampa negli attrezzi e cade, grave

È successo nella mattinata di sabato in un cantiere di via Calchi Taeggi a Milano

Incidente sul lavoro in un cantiere via dei Calchi Taeggi a Milano (zona Bisceglie) nella mattinata di sabato 30 gennaio: un operaio di 59 anni è stato trasportato in gravi condizioni al Niguarda dopo essere inciampato su un’impalcatura.

Tutto è accaduto intorno alle 10.05, come riportato dall’Azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia, sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione l’operaio stava lavorando su un ponteggio quando è inciampato sugli attrezzi sbattendo violentemente contro la struttura metallica.

Le sue condizioni sono subito apparse serie, i sanitari del 118 — intervenuti sul posto con un’ambulanza — lo hanno portato a terra, stabilizzato e successivamente lo hanno trasportato d’urgenza al Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma al torace. Per accertare l’esatta dinamica del sinistro sono al lavoro gli agenti della questura.