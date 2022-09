Esplode un contatore: poliziotto e operai feriti mentre mettono in sicurezza l'ex campo rom

Incidente sul lavoro nei pressi dell'ormai ex campo rom di via Vaiano Valle, a Milano, nella mattinata di giovedì primo settembre. Intorno alle nove e mezza, due operai di A2A e un agente del reparto mobile di polizia sono rimasti feriti a causa dell'esplosione di un contatore. Erano impegnati, insieme ad altri tecnici e membri di forze dell'ordine, nelle prime operazioni di messa in sicurezza dell'area, della quale è stato eseguito il sequestro nelle prime ore della mattinata.

Il campo rom di via Vaiano Valle, abusivo, 'resisteva' da oltre vent'anni. E' stato chiuso proprio il primo settembre con la riconsegna dell'area alla proprietà. Nessuno dei tre è ferito in modo grave: gli operai di A2A sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice verde all'ospedale di San Donato Milanese. L'agente di polizia, anche lui in verde, è invece all'ospedale Città Studi.