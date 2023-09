Precipita nel vuoto dall'impalcatura: gravissimo

Un operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere di via Filippo Turati a Gerenzano (comune al confine tra le province di Milano e Varese) nella mattinata di martedì 26 settembre.

Tutto è successo intorno alle 11, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri, sul posto insieme al personale dell'Ats, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 28enne sia rimasto ferito dopo essere caduto da una impalcatura. La caduta, più nel dettaglio, è avvenuta a due metri dal suolo.

Le condizioni del 28enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Circolo di Varese. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma cranico e al bacino.