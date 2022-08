Incidente nel cantiere in centro: operaio precipita per 20 metri, gravissimo

Grave incidente sul lavoro martedì pomeriggio in via Borgogna. Stando a quanto finora appreso, un operaio di 64 anni che stava lavorando alla costruzione di un parcheggio sarebbe precipitato nel vuoto per circa 20 metri. Il dramma, le cui cause sono ancora tutte da accertare, è avvenuto pochi minuti dopo le 14, a due passi da piazza San Babila.

Il 64enne, raggiunto dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni sono molto critiche. Sul posto, oltre ai medici del 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, cui spetterà il compito di accertare la dinamica dell'incidente.

Pare che l'uomo si trovasse su un'impalcatura, dalla quale sarebbe caduto in una buca. Secondo le prime informazioni, l'opera è di un privato e viene svolta su concessione pubblica. La responsabilità è quindi della ditta titolare dei lavori.