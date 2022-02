Operaio schiacciato sotto una pressa e ustionato: è grave

Ancora un grave incidente sul lavoro in Lombardia. Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano, un 25enne brianzolo rimasto ferito mercoledì pomeriggio a Cantù, in provincia di Como: è rimasto schiacciato sotto una pressa.

Lo rende noto il 118, intervenuto nell'azienda Fondart di via Brianza poco dopo le 17.30. La vittima è stata trovata sotto la pressa ed è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso all'ospedale. Ha riportato traumi multipli da schiacciamento a testa, volto e torace e ustioni di 2° e 3° grado.

Sul posto sono arrivati anche vigili del fuoco, carabinieri e autorità sanitarie. La dinamica dell'incidente - a cui non hanno assistito testimoni - è al vaglio delle forze dell'ordine.

In meno di una settimana, a Milano, ci sono stati diversi morti sul lavoro: un operaio è morto in una cantiere per il crollo di un ascensore e un dipendente della Brt è morto in circostanze ancora da chiarire in azienda.