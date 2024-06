Incidente sul lavoro durante uno scavo, operaio sepolto da terra e detriti: è grave

Prima il cedimento improvviso, poi i soccorsi e la corsa al pronto soccorso. Un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di via Ada Negri a Carnago (Varese) nella mattinata di giovedì 6 giugno.

Tutto è successo un attimo prima delle 12, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo quanto trapelato sembra che l’operaio stesse lavorando all’interno di uno scavo per la rete fognaria quando una parete di terra ha ceduto all’improvviso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e la polizia locale.

L’uomo, estratto dai soccorritori, è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di circolo di Varese, avrebbe riportato un trauma al bacino e alle gambe. Le sue condizioni sono delicate. I tecnici dell’Ats sono intervenuti sul posto e stanno gli accertamenti del caso.