Incidente in cantiere, gravissimo un 35enne

Un operaio di 35 anni è rimasto gravemente ferito in un cantiere di via Guglielmo Reiss Romoli a Cornaredo (hinterland Nord-Ovest di Milano) nella mattinata di lunedì 7 febbraio.

Tutto è accaduto intorno alle 9:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Corsico, sul posto per i rilievi. Secondo quanto trapelato l'uomo è stato trovato a terra dai suoi colleghi e sono stati proprio loro a lanciare l'allarme. Non è escluso che il manovale sia precipitato da un'impalcatura a causa di una forte raffica di vento.

I soccorritori sono arrivati in codice rosso con un'ambulanza e l'elisoccorso, l'operaio è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma cranico, al volto e al bacino. Le sue condizioni sono critiche.