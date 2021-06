Incidente sul lavoro a Cornaredo (Milano), operaio precipita da una piattaforma

L'accaduto in via Monzoro. Sul posto ambulanza e automedica del 118

Incidente sul lavoro a Cornaredo, hinterland ovest di Milano, nella mattinata di venerdì 18 giugno, verso le 11. Un uomo di 54 anni è rimasto seriamente ferito dopo un infortunio.

Sul posto, in via Monzoro (zona industriale), sono intervenuti 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale della cittadina. In base a quanto ricostruito, l'operaio è caduto da una piattaforma a causa di un improvviso cedimento strutturale.

Il ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano a causa di un trauma al torace. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente e per lui dovrebbe essere escluso il pericolo di vita.