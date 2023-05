Operaio resta schiacciato da un macchinario in una ditta nel Milanese

Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario industriale all'interno di una ditta che produce borse e accessori in pelle, la Crocolux a Trezzano Sul Naviglio (Milano). L'uomo, sui 30 anni, è in gravissime condizioni, secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza che sul posto, in via Duccio Galimberti 62, è intervenuta con tre equipaggi su due ambulanze e l'elisoccorso.

L'incidente sul lavoro è avvenuto circa 20 minuti prima delle 9 di giovedì. Stando a una prima parziale ricostruzione dei vigili del fuoco che lo hanno liberato, le gambe dell'uomo erano totalmente schiacciate dal pesante macchinario. Grazie all'intervento di una squadra dei pompieri è stato possibile spostarlo per prestagli i primi soccorsi sanitari. È stato trasportato d'urgenza e in codice rosso con l'eliambulanza all'ospedale Niguarda di Milano. Oltre alle gravi ferite agli arti inferiori, ha riportato un trauma a un braccio e un trauma cranico.

Nel luogo dell'infortunio sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Trezzano e gli incaricati della sicurezza sui luoghi del lavoro di Ats. A loro il compito di verificare se sono state rispettate tutte le normative previste dalla legge.

La Crocolux è un'azienda attiva dal 1973, specializzata nella produzione di borse e accessori in pelle. Operano sul mercato nazionale e internazionale. Stando a quando comunicano sul loro sito, la ditta si sviluppa su più di 3mila metri quadri divisi in due reparti: quello più piccolo dedicato allo sviluppo della campionatura e quello più grande, oltre 2mila metri quadri, dedicato alla produzione, che è dov'è avvenuto l'incidente.