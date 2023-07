Acqua bollente mentre lavorano il riso, gravi due operai

Due operai di 50 e 56 anni sono rimasti ustionati in un incidente sul lavoro avvenuto lunedì mattia alla Curtiriso, a Valle Lomellina, in provincia di Pavia. L'incidente è avvenuto alle 10 in via Stazione.

Secondo quanto riferito, i due lavoratori, residenti a Breme e Mede, sarebbero stati investiti da un getto di acqua bollente durante il processo di lavorazione del riso. Sul posto sono stati immediatamente inviati i soccorsi da Areu 118 con due ambulanze e l'elisoccorso.

Il 50enne ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e alle braccia. È stato trasportato con l'elicottero all'ospedale Villa Scassi di Genova. Il 56enne, invece, ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, alla schiena e a un braccio. È stato condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano (Pavia) e i tecnici dell'ispettorato del lavoro. Proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Allertati anche i vigili del fuoco di Pavia.