Stefano, l'operaio morto in un incidente sul lavoro all'Esselunga

Schiacciato tra due camion. "Soffocato" tra il suo mezzo e quello di un collega. È morto così Stefano Sainaghi, 49 anni da compiere il prossimo giugno, operaio della ex Mazzocco Srl di Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano, acquisita qualche anno fa da Italtrans. Il 48enne ha perso la vita venerdì mattina, nel giorno in cui - sinistra coincidenza - si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Il tragico incidente sul lavoro è avvenuto nel polo di Esselunga a Pioltello, nel Milanese, dove l'azienda della grande distribuzione ha gli uffici e un magazzino.

Stando a quanto appreso, l'operaio sarebbe sceso dal suo camion per caricarlo e poi ripartire, ma al momento della sosta non avrebbe bloccato le ruote del mezzo pesante. Il tir sarebbe quindi ripartito e l'autista si sarebbe parato davanti nel disperato tentativo di bloccarlo, chiedendo anche aiuto a un altro collega presente. In un attimo si è consumato il dramma. Sainaghi è stato centrato dal camion ed è rimasto incastrato tra la parte frontale del suo tir e il rimorchio di un altro. Nonostante l'immediato intervento dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare.

Il 48enne - che lascia un figlio - era nato il 20 giugno del '74 a Gattinara, in provincia di Vercelli, e residente a Prato Sesia, paesino di meno di 2mila anime nel Novarese. Sempre in zona, tra Romagnano e Prato, vivono sua sorella e i suoi due fratelli. "È una notizia che alla vigilia della festa del lavoro ci lascia senza parole", il triste commento del sindaco di Romagnano, Alessandro Carini.

“Esselunga esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello - si legge in una nota dell'azienda -. Esselunga costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia. Gli enti competenti, con i quali l’azienda sta collaborando, stanno chiarendo le dinamiche dell’accaduto”.