Incidente sul lavoro, camion si ribalta in cantiere: grave un uomo

Un camionista è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere di via Torino a Gessate (hinterland est di Milano) nella tarda mattinata di mercoledì 6 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 11.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il mezzo pesante si sia ribaltato durante una manovra di scarico materiale. L'uomo alla guida è rimasto intrappolato all'interno del mezzo.

Le condizioni del camionista sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato affidato alle cure dei soccorritori e trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele. Le sue condizioni sono delicate, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma al torace.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello, sul posto insieme alla polizia locale di Gessate.