Operaio fa un volo di tre metri dopo caduta: portato via in elicottero

Un operaio di 51 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Lainate (Milano). L'infortunio è avvenuto dopo le 11 di giovedì all'interno del centro sportivo comunale "Nelson Mandela".

Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia locale. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha portato in via Circonvallazione ovest due equipaggi, con elisoccorso e ambulanza. Il paziente, secondo quanto riferito dalla centrale operativa, non sarebbe in pericolo di vita. Ha sbattuto la testa dopo un volo di 3 metri. Per lui comunque è stato necessario il trasferimento in ospedale in elicottero, al San Carlo di Milano.

I rilievi per capire la dinamica e le ragioni dell'infortunio sono stati affidati alla locale di Lainate.