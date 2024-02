Incidente sul lavoro, gli cade addosso un rotolo d'acciaio di due tonnellate: grave operaio

È stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico e a un’amputazione di un dito del piede l’operaio di 54 anni della Lamina, azienda di via Rho a Milano, che è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 26 febbraio.

Tutto è successo intorno alle 16, secondo quanto riferito dalla Fiom Cgil. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, ma stando a quanto trapelato sembra che il 54enne stesse spostando un rotolo d’acciaio del peso di oltre due tonnellate che, cadendo, lo ha investito. L’operaio, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato operato d’urgenza e ha subito un’amputazione al piede e la ricostruzione di altre dita.

“Nell’attendere che gli organi competenti facciano chiarezza sull’episodio, purtroppo l’ennesimo dall’ inizio dell’anno nella nostra città, ci preme ancora una volta sottolineare come la ‘questione sicurezza’ non può essere sacrificata sull’ altare del profitto e della produttività esasperata”, si legge in una nota diramata dalla Fiom Cgil di Milano che ha organizzato un’assemblea dei lavoratori nella giornata di giovedì.

L’incidente mortale alla Lamina

Non è il primo incidente sul lavoro alla Lamina. Il 16 gennaio 2018, nello stabilimento di Greco, morirono quattro persone a causa di una improvvisa fuoriuscita di Argon in una vasca in cui i quattro stavano lavorando per la manutenzione.