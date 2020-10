Incidente sul lavoro a Legnano, 21enne travolto da un carico di frutta: è grave

Incidente sul lavoro a Legnano. Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dopo essere stato travolto dal carico di frutta di un camion in via Cremona all'alba di venerdì 30 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 5.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti del commissariato di Legnano, sul posto per i i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il carico di frutta presente sul camion sia rovinato addosso al 21enne. Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto sia un'ambulanza che un'automedica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane è stato poi accompagnato con la massima urgenza al nosocomio cittadino. Secondo quanto trapelato il 21enne avrebbe riportato una sindrome da schiacciamento con traumi a braccia e gambe. Le sue condizioni sarebbero critiche.