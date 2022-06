Operaio schiacciato da un macchinario mentre è al lavoro: gravissimo in ospedale

Incidente sul lavoro a Legnano nella mattinata di lunedì 27 giugno. Intorno alle dieci e mezza un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. E' successo in via Novara presso la Ltc Group.

Un operaio, di età al momento non nota, è rimasto schiacciato da un macchinario mentre si trovava al lavoro. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un elicottero e un'ambulanza. Presenti anche i carabinieri di Legnano per l'avvio degli accertamenti del caso. L'uomo presentava traumi multipli da schiacciamento alla testa, al torace, alla schiena e al braccio. E' stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano.