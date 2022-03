Macchinario prende fuoco in azienda: operaio gravissimo

Travolto dalla fiammata. Grave incidente sul lavoro martedì pomeriggio in un capannone di Lesmo, in Brianza. Teatro del dramma è stata una struttura di via Carlo Maggi che ospita un'azienda attiva nella produzione di materiale tessile.

Poco dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento, un macchinario all'interno della ditta ha preso fuoco e le fiamme hanno centrato due operai, di 59 e 60 anni. Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco e gli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica.

Ad avere la peggio è stato il lavoratore 59enne, soccorso in condizioni critiche. L'uomo aveva ustioni al volto e alle vie aree ed è stato immediatamente trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Per il collega, che ha riportato ferite più lievi, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Spetterà ai vigili del fuoco ricostruire cause e dinamica dell'incendio.