Incidente sul lavoro alla Lindt: operaio incastrato sotto al muletto

Un operaio di 21 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nello stabilimento della Lindt di Magenta (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di giovedì 30 novembre.

Tutto è successo intorno alle 8.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Il 21enne, secondo quanto trapelato, pare sia rimasto incastrato con il piede sotto il muletto a bordo del quale stava lavorando. L'incidente gli ha causato un trauma importante.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni del 21enne si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Magenta, sul posto insieme ai tecnici dell'Ats e ai carabinieri.

In mattinata si è verificato un altro incidente sul lavoro a Milano. Un operaio di 24 anni che stava lavorando su una cabina elettrica di Unareti è rimasto folgorato ed è stato accompagnato in codice giallo in ospedale.