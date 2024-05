Incidente sul lavoro, operaio colpito da un tubo d'acciaio finisce in ospedale

Un operaio di 54 anni è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nel capannone di Lainate della Marcegaglia nella mattinata di venerdì 24 maggio. Il 54enne non è ferito grave, ma è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Rho dopo essere stato colpito da un tubo.

Tutto è successo poco dopo le 10, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, sul posto per i rilievi insieme ai carabinieri e ai tecnici di Ats; secondo una prima ricostruzione sembra che l’operaio sia stato colpito alla spalla da un grosso tubo d’acciaio.

Inizialmente le condizioni del 54enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. L’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice giallo all’ospedale di Rho. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.