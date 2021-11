Incidente sul lavoro a Milano, operaio precipita da un ponteggio: gravissimo

Un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere di Piazzale Massari a Milano (zona viale Marche) nella mattinata di giovedì 18 novembre.



Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 9:00, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 64enne, cittadino italiano, sia precipitato al suolo da circa cinque metri di altezza mentre stava lavorando su un ponteggio.

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza e un'automatica in codice rosso. L'operaio, in arresto cardio circolatorio, è stato accompagnato in codice rosso con manovre di rianimazione in corso al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sono gravissime.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri.