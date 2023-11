Incidente sul lavoro a Rho, 31enne schiacciato da un cancello

Incidente sul lavoro a Mazzo (frazione di Rho) nella mattinata di giovedì 9 novembre. Un uomo di 31 anni è rimasto schiacciato dal crollo di un cancello in un capannone al civico 89 di via Alcide de Gasperi. Il 31enne è stato trasportato al San Carlo.

Tutto è successo poco prima delle 7.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti del commissariato di Rho-Pero, sul posto per i rilievi. Stando a quanto trapelato pare che nel crollo sia rimasto coinvolto anche un altra persona che, tuttavia, è riuscito a liberarsi in autonomia da sotto la cancellata. Il 31enne, invece, è stato estratto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme a due ambulanze e un'automedica.

L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo, stando a quanto trapelato avrebbe riportato un trauma alla caviglia e alla gamba. Non è in pericolo di vita.