Ennesimo incidente sul lavoro nel Milanese, 33enne precipita per 3 metri

Ennesimo infortunio sul lavoro nel Milanese. Questa volta è accaduto nella mattinata di mercoledì 9 giugno in un cantiere di via Papa Giovanni XXIII a Melegnano, dove un operaio di 33 anni è caduto da un'impalcatura facendo un volo di circa tre metri.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza ed elicottero, e una pattuglia della polizia locale. A causa dei traumi causati dall'impatto al suolo e riportati al cranio e al braccio, il 33 enne è stato elitrasportato in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano).

I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e individuarne le responsabilità sono affidati agli agenti della locale di Melegnano.

Emergenza incidenti sul lavoro e morti bianche

A fine maggio a Milano un 49enne era stato soccorso in codice rosso, poi fortunatamente declassato, dopo un infortunio sul lavoro; un altro incidente, lo stesso mese, aveva visto un 45enne rimanere schiacciato tra la piattaforma su cui stava lavorando e il tetto del capannone. E ancora, un grave infortunio si era verificato in una ditta di Cormano, dove un 44enne aveva subito l'amputazione del piede. Mentre nella Bergamasca, un sinistro sul lavoro aveva portato un 53enne a perdere la vita nella ditta De Berg di Spirano (Bg) dopo essere stato travolto da un camion in retromarcia.

Con gli operai deceduti venerdì 28 maggio mentre lavoravano in una ditta di Villanterio, si era arrivati alla tragica quota di sei vittime del lavoro in Lombardia nel solo mese di maggio. Tra chi aveva perso la vita anche Christian Martinelli, 49 anni, schiacciato da un tornio in un'azienda di Busto Arsizio all'inizio di quello stesso mese. A giugno la drammatica serie di incidenti mortali sul lavoro in Regione non si è purtroppo fermata: il 1° giugno un uomo era morto folgorato nel Lodigiano, mentre il 7 giugno un operaio era morto nel Bresciano mentre stava effettuando lavori di manutenzione.