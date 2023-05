Ancora un incidente sul lavoro, dopo i 3 morti in poche ore: operaio in ospedale

Un operaio di 51 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro poco dopo le 7 di venerdì, a Melzo (Milano). L'infortunio arriva dopo una giornata funesta come quella di giovedì dove in tutta Italia sono morte cinque persone in infortuni, tre nella sola Lombardia, incluso uno nel Milanese, presso la Crocolux di Trezzano Sul Naviglio, al suo primo giorno in azienda.

Ancora da capire la dinamica dell'incidente nella ditta di Melzo, in via Primo Maggio 1. Sul posto sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale che gestisce il 118, con ambulanza e automedica. Il ferito, che per fortuna non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano.

Per capire la dinamica dell'ennesimo incidente sul lavoro, nell'azienda sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Melzo.