Incidente sul lavoro a Merlata Bloom: operaio precipita da una scala, portato in ospedale

Il volo dalla scala e la corsa in ospedale. Incidente sul lavoro martedì mattina all’interno di Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale milanese che inaugurerà mercoledì pomeriggio.

Stando a quanto appreso, tutto è successo verso le 8.30 all’interno della struttura di via Gottlieb Wilhelm Daimler, in cui sono in corso gli ultimi preparativi in vista dell’apertura. L’operaio - un 30enne egiziano - sarebbe caduto da una scala dopo aver perso l’equilibrio e sarebbe caduto violentemente al suolo.

Soccorso da un’ambulanza del 118, il manovale è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galeazzi. Nella caduta, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato una frattura alla gamba destra. Sul posto i carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi per ricostruire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.