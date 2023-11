Incidente sul lavoro al Monzino: operaio ustionato al volto, è grave

Prima la fiammata che lo ha colpito in pieno viso, poi la corsa al pronto soccorso. In codice rosso. Un ascensorista di 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro all'interno dell'ospedale Monzino di Milano nella mattinata di giovedì 16 novembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 9 in via Carlo Parea, come riferito dalla centrale operativa dell'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni di quanto accaduto non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti sia da parte dei tecnici dell'Ats che dai carabinieri.

Secondo quanto riferito dai vigili de fuoco del comando provinciale di Milano l'uomo stava lavorando su un gruppo elettrogeno (pare lo stesse smontando) quando è stato investito dalla fiammata. Le sue condizioni sono subito apparse serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il 50enne, sveglio e cosciente, è stato stabilizzato dai sanitari e accompagnato in codice rosso al pronto soccorso. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato ustioni al volto e alle braccia.