Tragico incidente sul lavoro a Milano, morto un uomo

Un artigiano di 67 anni è morto in seguito a un incidente sul lavoro in un laboratorio di tornitura al civico 15 di via Boffalora a Milano (zona Chiesa Rossa) nel pomeriggio di giovedì 6 luglio.

Tutto è accaduto poco prima delle 15.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo, italiano, stesse lavorando con un tornio quando è rimasto ferito mortalmente. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. Il 67enne è morto poco dopo l'incidente e i sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A scoprire l'incidente e a chiamare i soccorsi sono stati alcuni vicini che abitualmente passavano nel suo laboratorio per bere il caffé.