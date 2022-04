Incidente sul lavoro a Sesto, elettricista cade da una scala e muore

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non c'era già più nulla da fare. Un operaio - un elettricista italiano di 63 anni - è morto mercoledì pomeriggio in un incidente sul lavoro nel capannone di un'azienda a Sesto San Giovanni, nel Milanese.

Il dramma è avvenuto in una struttura di via Daniele Manin, al civico 330, dove si troverebbe la ditta Boschiroli, un'azienda che si occupa di saldature e che sta trasferendo la propria sede da Milano. L'allarme è scattato verso le 14.30, quando il titolare si è accorto dell'uomo a terra. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'elettricista, che è titolare di una ditta individuale.

Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Sesto, che dovranno far luce sulla tragedia. Stando a quanto finora accertato, sembra che l'elettricista sia caduto da una scala. Resta da chiarire perché. E resta da chiarire anche quando sia accaduto l'incidente: pare, infatti, che lunedì il 63enne fosse al lavoro nel capannone e che, sempre nella giornata di lunedì, alcuni operai di un'azienda vicina avessero segnalato al titolare che la porta della struttura era rimasta aperta. Non è escluso che l'incidente possa quindi essere avvenuto proprio lunedì e che sia stato scoperto soltanto 48 ore dopo, ma saranno gli esami sul corpo dell'operaio a togliere i dubbi.

Lunedì sera un incidente praticamente identico era avvenuto a Cusago, dove il 46enne Florian Ursu aveva perso la vita dopo essere precipitato per 4 metri mentre stava sostituendo la saracinesca di un negozio di mobili in viale Europa.