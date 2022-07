Operaio cade da impalcatura, grave in ospedale

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 29 luglio a Tribiano, nella Città metropolitana di Milano. Circa dieci minuti dopo le 4, un operaio di 32 anni è precipitato da un'impalcatura ed è stato ricoverato al pronto soccorso.

E' successo in viale Addetta 10, presso l'azienda Acs Dobfar. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza), il 32enne si trovava sopra un'impalcatura ed era al lavoro, quando è precipitato per circa sei metri. Subito accorsi i sanitari del 118 con un'ambulanza e l'elicottero. Gli operatori hanno riscontrato un trauma cranico e un trauma al bacino ed hanno disposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove l'uomo è stato ricoverato. Sul posto anche la polizia locale di Tribiano.