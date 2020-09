Incidente in una ditta farmaceutica a Rodano, esplode un contenitore: operaio grave

Grave incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio a Rodano, nel Milanese. Verso le 15.35, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 45 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava all'interno della "Olon", un'azienda farmaceutica.

Stando a quanto finora accertato e riferito dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, il 45enne stava tagliando il contenitore di una sostanza chimica, quando un'improvvisa reazione - probabilmente dovuta al calore - avrebbe causato una piccola esplosione e il successivo incendio.

L'operaio è stato travolto in pieno dalla fiammata ed è rimasto gravemente ustionato. Soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 - intervenuti con un'ambulanza e l'elicottero -, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono gravi, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.