Incidente sul lavoro a Opera (Milano): cade un bancale addosso a un operaio

Un operaio di 41 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via San Bernardo a Opera (hinterland Sud di Milano) nella mattinata di lunedì 8 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 9:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 41enne sia stato travolto da un bancale mentre stava scaricando del materiale da un camion.

Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. L'uomo, estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato poi trasportato in codice giallo all'Humanitas. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.