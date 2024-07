Grave incidente in un cantiere a Milano: uomo in prognosi riservata

Un operaio ferito gravemente a un braccio, tanto da finire in prognosi riservata in ospedale. Infortunio sul lavoro a Milano, nel primo pomeriggio di venerdì. Ad avere la peggio è stato un uomo italiano di 55 anni. Per lui è stato necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. Avrebbe perso molto sangue dall'arto ferito.

Sul posto, in via Cassano D'Adda 3, tra Vigentino e Corvetto a Milano, pochi minuti prima delle 14 sono intervenuti due equipaggi dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con ambulanza e automedica. Il personale sanitario, dopo averlo stabilizzato, lo hanno portato al pronto soccorso.

Nel cantiere edile sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Milano. I 'ghisa', riferiscono da piazzale Beccaria, stanno facendo i rilievi per capire la dinamica del grave incidente sul lavoro.