Incidente sul lavoro a Origgio, operaio precipita nel vuoto: gravissimo

Incidente sul lavoro a Origgio nella tarda mattinata di venerdì 17 maggio. Un operaio di 56 anni che stava lavorando sul tetto del capannone è precipitato su una pila di scatoloni dopo che un lucernario ha ceduto sotto il suo peso. È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di Como.

Tutto è accaduto poco dopo mezzogiorno in un capannone di via primo maggio, come riferito dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Saronno, sul posto insieme ai tecnici dell’Ats per i rilievi del caso.

Le condizioni del 56enne, precipitato da un’altezza di circa 5-6 metri, sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo, stabilizzato dai soccorritori, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Sant’Anna di Como. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato traumi al torace, al bacino e a un braccio. Le sue condizioni sono delicate.