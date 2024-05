Incidente sul lavoro, operaio si ferisce alla testa con un macchinario: in ospedale

Incidente sul lavoro in una fabbrica di Paderno Dugnano nella mattinata di giovedì 2 maggio. Un operaio di 26 anni impegnato in una lavorazione con un macchinario è rimasto ferito alla testa. L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Tutto è successo in una azienda al civico 7 di via Parma poco prima delle 9, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. L’esatta dinamica di quello che è accaduto è al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi insieme ai tecnici dell’Ats. Il 26enne pare sia rimasto ferito alla testa e all’orecchio dopo che il macchinario (pare una fresa) lo ha spinto contro il muro.

Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il 26enne, sempre sveglio e cosciente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.