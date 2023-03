Incidente in un panificio: 'incastrata' in un macchinario, mano amputata a un operaio

Incidente sul lavoro nella notte tra giovedì e venerdì in un panificio industriale di Liscate, nel Milanese. Poco dopo l'una, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio 49enne è rimastato incastrato con la mano in un macchinario, subendo l'amputazione parziale dell'arto.

Soccorso dagli equipaggi di un'auto medica e un'ambulanza, l'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.

L'operaio, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri, era addetto alla manutenzione dei macchinari. Proprio mentre lavorava su una delle apparecchiature si è consumata la tragedia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Pioltello, cui spetterà il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le cause, per verificare se ci siano state responsabilità o negligenze da parte di qualcuno.