Incidente sul lavoro a Parabiago, operaio cade dal camion e finisce in ospedale

È successo in uno stabilimento di via Sabotino nella mattinata di mercoledì, ferito un uomo di 47 anni

/ Via Sabotino

Un uomo di 47 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in un calzaturificio di via Sabotino a Parabiago nella tarda mattinata di mercoledì 29 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 11:10 all'interno di uno stabilimento di via Sabotino 70, come riferito dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo, impegnato nello scarico di un camion, sia caduto dal pianale del mezzo pesante.

In un primo momento le sue condizioni erano apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano; secondo quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma a una gamba. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Ats.