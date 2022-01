Incidente sul lavoro a Paullo (Milano), 30enne folgorato: gravissimo

Un 30enne trovato in arresto cardiaco e rianimato sul posto dopo un incidente sul lavoro in cui è rimasto folgorato. L'accaduto nel pomeriggio di giovedì 27 gennaio, verso le 16.30, in un cantiere nei pressi della strada statale 415 a Paullo, hinterland sud est di Milano.

Sul posto sono intervenuti 118, con due ambulanze e auto medica, e quattro mezzi dei vigili del fuoco. Al momento dell'infortunio, l'operaio si trovava su un'impalcatura al secondo piano di un ponteggio. Non è ancora chiaro come sia rimasto folgorato.

I soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'hanno rianimato, per poi trasportarlo in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale San Raffaele di Milano. Tutti i rilievi utili a far luce sull'infortunio e accertarne eventuali responsabilità sono affidati alla polizia locale di Paullo.