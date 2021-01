Incidente sul lavoro a Pero, precipita nel vuoto da un ponteggio: 36enne in ospedale

È successo nel pomeriggio di martedì 19 gennaio in via Gabriele D'Annunzio

Un operaio di 36 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro in via Gabriele D’Annunzio a Pero nel pomeriggio di martedì 19 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 14, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 36enne abbia perso l’equilibrio precipitando da una altezza di circa tre metri. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Secondo quanto trapelato pare abbia riportato un trauma cranico-facciale e un trauma alla gamba destra. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.