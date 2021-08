Incidente sul lavoro nel Milanese, 30enne cade e picchia la testa

Un uomo di 30 anni portato via in elicottero con traumi alla testa e al braccio. È il risultato dell'incidente sul lavoro avvenuto nella ditta Mitaca srl in via Vincenzo Monti a Robecchetto con Induno, hinterland ovest di Milano, nella mattinata di venerdì 27 agosto, poco prima delle 9.

Sul posto, nella frazione Malvaglio, sono intervenuti 118 con ambulanza ed elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri di Legnano. Per cause ancora da accertare il lavoratore è improvvisamente caduto, picchiando testa e braccio. A causa dei traumi riportati è stato trasferito, in codice giallo, all'ospedale san Raffaele di Milano.

Sulla dinamica dell'infortunio stanno facendo luce i militari, al lavoro per accertarne le precise cause.