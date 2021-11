Incidente sul lavoro a Rodano (Milano): operaio muore sepolto sotto due metri di terra

Un operaio di 46 anni, Fabrizio F., è morto in un incidente sul lavoro in via Papa Giovanni XXIII a Rodano (hinterland Nord-Est di Milano) nel primo pomeriggio di martedì 23 novembre.

Tutto è accaduto intorno alle 13:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo stesse lavorando in uno scavo per la posa di una tubatura fognaria nella zona industriale di Millepini (frazione di Rodano) quando è stato travolto da un cumulo di terra; per il momento non è chiaro se una delle pareti laterali abbia ceduto.

I primi a soccorrerlo, nel mentre che arrivavano i sanitari del 118, sono stati i suoi colleghi che si sono fiondati nello scavo. Purtroppo è stato tutto inutile: i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e l'elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il cedimento del terreno, sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, sul posto insieme a polizia locale e vigili del fuoco del comando di via Messina.