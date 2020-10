Milano, incidente lavoro a Segrate: 60enne schiacciato sul petto dal carico di un camion

Paura per un operaio di 60 anni a Segrate (Milano), l'uomo è rimasto schiacciato sotto il carico di un camion presso i magazzini 16 Beta Trance, in via Londra

L'incidente sul lavoro è avvenuto alle 8.30 di venerdì, nel quartiere Milano Oltre. Secondo quanto riporta una nota dell’Azienda regionale emergenza urgenza il ferito ha riportato "trauma toracico e cranico commotivo".

Per lui è stati disposto il trasferimento all’ospedale San Raffaele. Sul posto oltre agli operatori del 118 con ambulanza e perfino con l'elisoccorso.

Per capire la dinamica dell'infortunio e le eventuali responsabilità sono intervenuti i carabinieri della Compagnia San Donato. Toccherà a loro fare i rilievi e informare le autorità competenti.

All'alba di venerdì un ragazzo era rimasto schiacciato da un carico di frutta in un'azienda a Legnano, il giovane è in gravi condizioni.