Operaio colpito da un pezzo di telaio mentre lavora: è grave

Altro incidente sul lavoro nel Milanese. Giovedì mattina, un operaio di 36 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava all'interno della Cifa, ditta che si occupa di innovazione nel settore delle costruzioni. Stando a quanto denunciato dalla Fiom Cgil, l'uomo è stato colpito da un pezzo di telaio che si è staccato dal soffitto all'interno del reparto verniciatura. Il lavoratore, fanno sapere dal sindacato, ha riportato la frattura delle gambe e del bacino.

"Nulla è stato fatto per mettere in sicurezza lo stabilimento, nonostante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza avesse più volte segnalato al rappresentante della sicurezza prevenzione e protezione e alla direzione aziendale la situazione in fabbrica", hanno messo nero su bianco in una nota dalla Cgil.

Per questo sono state proclamate due ore di sciopero a fine turno per venerdì e il blocco degli straordinari per sabato. "Abbiamo richiesto un incontro urgente all'azienda, per chiarire la dinamica dell'incidente e rivendicare una reale attenzione alla salute e alla sicurezza", ha spiegato il segretario milanese della Fiom Cgil, Roberta Turi. "È un infortunio annunciato", il suo j'accuse.

"Straordinari per la super produzione del periodo di ripresa e precariato mettono a rischio la salute dei lavoratori. Chiediamo più controlli e ispezioni e maggiori sanzioni da un lato, dall'altro - hanno concluso dalla Cgil - che le aziende rispettino le norme di sicurezza".

Martedì un altro grave incidente sul lavoro si era verificato in pieno centro a Milano, in zona Moscova. Lì, un artigiano 49enne era precipitato dal quarto piano di un palazzo mentre montava delle tende da sole ed era morto sul colpo.