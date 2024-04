Incidente sul lavoro in centro a Milano, ragazzo precipita nel vuoto: gravissimo

Le tavole che cedono sotto i suoi piedi, poi il volo nel vuoto. Sono gravi le condizioni dell’operaio 18enne rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in un cantiere di via Senato a Milano (pieno centro della città) nel pomeriggio di venerdì 26 aprile.

Tutto è successo intorno alle 15 all’interno del palazzo al civico 13, come riferito dai vigili del fuoco. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale di Milano, sul posto per i rilievi insieme ai tecnici dell’Ats. Stando a una primissima ricostruzione sembra che il giovane - per cause ancora da accertare - si sia spostato su una copertura di un cavedio (realizzata con assi e un telo di plastica); copertura che ha subito ceduto sotto i suoi piedi facendolo rovinare al suolo da un’altezza di circa 8 metri.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco. A riportarlo in superficie il personale del nucleo SAF con una manovra complessa ed articolata. L'operaio è stato subito dopo affidato alle cure dei sanitari del 118. Le sue condizioni sono critiche, è stato intubato e accompagnato senza sensi al pronto soccorso.