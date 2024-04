Incidente sul lavoro in centro a Milano, ragazzo precipita nel vuoto: gravissimo

Un operaio di 18 anni è stato trasportato in codice rosso al San Raffaele dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere di via Senato a Milano (pieno centro della città) nel pomeriggio di venerdì 26 aprile.

Tutto è successo intorno alle 15 in un cantiere edile allestito all’interno del civico 13, come riferito dai vigili del fuoco. Secondo una primissima ricostruzione sembra che il 18enne, per cause in corso di accertamento, sia caduto all’interno di un cavedio da un'altezza di circa 10 metri.

A riportarlo in superficie il personale del nucleo SAF con una manovra complessa ed articolata. L'operaio è stato subito dopo affidato alle cure dei sanitari del 118. Gravi le sue condizioni trasportato al Niguarda in codice rosso. Sul posto anche personale della polizia locale.