Incidente sul lavoro a Somma Lombardo, grave un operaio

Incidente sul lavoro a Somma Lombardo (Varese) nel pomeriggio di lunedì 19 giugno. Un operaio di 33 anni è rimasto folgorato mentre lavorava in un cantiere al civico 1 di via Luigi Briante. Il 33enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese, le sue condizioni sono delicate.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 15.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica di quello che è successo è al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Varese e ai tecnici dell'Ats. Secondo quanto trapelato pare che il 33enne, durante una lavorazione in un cantiere edile, è venuto a contatto con un cavo elettrico ed è rimasto folgorato.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118, ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato accompagnato al pronto soccorso di Varese con un trauma cranico, alla schiena e ustioni di secondo grado alle mani. Inquirenti e tecnici stanno cercando di ricostruire cosa ha scatenato l'incidente.