Incidente sul lavoro in pieno centro a Milano, gravissimo un operaio

Un operaio di 65 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro all'interno dell'Università Statale, in via Festa del Perdono a Milano, nel pomeriggio di mercoledì 14 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 17:15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione il 65enne era al lavoro su un trabattello all'interno dell'ateneo milanese a circa due metri da terra quando, per cause in via di accertamento, è rovinato al suolo sbattendo violentemente la testa.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, soccorso dai sanitari, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso con manovre rianimatori in corso, le sue condizioni sarebbero disperate.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.

È il secondo grave incidente sul lavoro nel giro di poche ore; nel primo pomeriggio di mercoledì, a Peschiera Borromeo, un meccanico di 68 anni è morto in un'officina durante le fasi di carico/scarico di un mezzo su un carroattrezzi.