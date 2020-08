Incidente sul lavoro nel deposito Trenord: operaio perde due dita della mano

Incidente sul lavoro nel deposito Trenord di Fiorenza (hinterland Nord-Ovest di Milano): un operaio di 40 anni ha perso le prime falangi di indice e medio della mano sinistra.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30 di lunedì 10 agosto, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Per il momento non sono ancora chiari i contorni della vicenda e sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del San Carlo. I medici stanno svolgendo tutto il possibile per poter salvargli le due falangi. Per i rilievi sono intervenuti sia gli uomini della Polfer che gli agenti della polizia locale di Rho.