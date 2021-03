Incidente sul lavoro nel Milanese, precipita e fa un volo di 4 metri: portato via in elicottero

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito riportando diversi traumi dopo essere caduto da circa quattro metri di altezza nel magazzino dove stava lavorando. L'incidente nella mattinata di giovedì 11 marzo a Vernate, hinterland sud ovest di Milano, in una ditta di strada Bereguardina.

A causa dello schianto al suolo, dopo un volo di qualche metro, il 51enne, un lavoratore italiano, ha accusato traumi alla schiena e a una gamba. I soccorritori dopo averlo stabilizzato, l'hanno elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano, in codice giallo.

Al momento dell'arrivo del 118, riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza lombarda, l'uomo era cosciente e al momento non risulta in pericolo di vita. Gli esami a cui verrà sottoposto nel nosocomio milanese approfondiranno meglio le conseguenze della caduta. Sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia locale ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire con maggior precisione la dinamica dell'infortunio sul lavoro.