L'operaio colpito da un oggetto in testa in un cantiere

Un operaio di 26 anni è rimasto ferito a Milano, martedì mattina, mentre lavorava in un cantiere edile in un palazzo in via Creta, nella periferia sud-ovest. Il giovane non è in pericolo di vita.

Secondo le prime informazioni, il lavoratore sarebbe stato colpito da un oggetto, riportando un trauma cranico. Soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano). Le sue condizioni non sarebbero gravi.